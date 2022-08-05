Блинкен пообещал Тайваню поддержку США

США будут и дальше поддерживать Тайвань и обеспечивать мир и стабильность вокруг острова, для этого по приказу министра обороны США в регионе останется авианосец «Рональд Рейган» для наблюдения за ситуацией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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«Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин приказал авианосцу США «Рональд Рейган» оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией», – передает РИА «Новости» его слова.

Блинкен добавил, что США «продолжают поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индо-Тихоокеанского региона».

«Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером», – сказал он.

При этом госсекретарь США отметил, что страна придерживается политики «одного Китая» и не выступает за предоставление Тайваню независимости, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Ничего не изменилось [после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань] в нашей политике «одного Китая»... Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы только рассчитываем на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и не при помощи силы», – заявил он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.