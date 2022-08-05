Белый дом вызвал посла КНР

Белый дом вызвал посла Китая, чтобы обсудить эскалацию ситуации вокруг Тайваня. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post.

Причиной для вызова дипломата Цинь Гана стали «провокационные» действия НКР.

«Мы осудили военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей давней цели по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявили в Белом доме.

Напомним, что после визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который жестко раскритиковали в Китае, Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала массовые учения вокруг острова. В ходе них военные провели пуски ракет и стрельбы.