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36 минут назад

Белый дом вызвал посла КНР

Никита Бородкин

Белый дом вызвал посла Китая, чтобы обсудить эскалацию ситуации вокруг Тайваня. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно газете The Washington Post.

Белый дом вызвал посла КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной для вызова дипломата Цинь Гана стали «провокационные» действия НКР.

«Мы осудили военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей давней цели по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявили в Белом доме.

Напомним, что после визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который жестко раскритиковали в Китае, Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала массовые учения вокруг острова. В ходе них военные провели пуски ракет и стрельбы.

Сегодня стало известно, что из-за китайских учений атомному авианосцу США «Рональд Рейган» пришлось изменить свой маршрут и отойти от острова на несколько сотен километров.

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