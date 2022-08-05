США столкнулись с нежеланием половины стран G20 изолировать Россию

Около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет в пятницу агентство Bloomberg.

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По его информации, лидеры богатейших стран "двадцатки" столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ. Это происходит из-за исторических связей с Москвой, их опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.

Реализация глобальных антироссийских инициатив стран "Большой семерки" (G7), таких как установление потолка цен на российскую нефть, может быть затруднена из-за отсутствия единства среди "двадцатки" в отношении России, говорится в публикации.