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31 минуту назад

Bloomberg сообщил о нежелании половины стран G20 изолировать Россию

ТАСС

Около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом пишет в пятницу агентство Bloomberg.

США столкнулись с нежеланием половины стран G20 изолировать Россию
Фото: ТАССТАСС

По его информации, лидеры богатейших стран "двадцатки" столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ. Это происходит из-за исторических связей с Москвой, их опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.

Реализация глобальных антироссийских инициатив стран "Большой семерки" (G7), таких как установление потолка цен на российскую нефть, может быть затруднена из-за отсутствия единства среди "двадцатки" в отношении России, говорится в публикации.

В июле Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что стремление Группы семи (G7) и ее единомышленников привлечь к ответственности РФ за ситуацию вокруг Украины не нашло широкой поддержки среди развивающихся стран.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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