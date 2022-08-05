Пелоси обратилась с требованием к Пекину

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала от Пекина «незамедлительно» прекратить пуски ракет около Тайваня. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

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Во время визита Пелоси на Тайвань, Китай начал масштабные военные учения в акватории вокруг острова. Власти Тайваня зафиксировали пуски баллистических ракет типа «Дунфэн» с материкового Китая. По словам Пелоси, Китай использует ее визит для оправдания запусков ракет.

«Они могут пытаться не допускать, чтобы Тайвань посещали, или чтобы Тайвань участвовал в других мероприятиях, но они не изолируют Тайвань», - сказала спикер.

Политик отметила, что ее поездка не была направлена на изменение статус-кво Тайваня. Главной целью было «поддержание мира в Тайваньском проливе».