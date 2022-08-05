Пелоси обратилась с требованием к Пекину

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала от Пекина «незамедлительно» прекратить пуски ракет около Тайваня. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Axios.
Во время визита Пелоси на Тайвань, Китай начал масштабные военные учения в акватории вокруг острова. Власти Тайваня зафиксировали пуски баллистических ракет типа «Дунфэн» с материкового Китая. По словам Пелоси, Китай использует ее визит для оправдания запусков ракет.
«Они могут пытаться не допускать, чтобы Тайвань посещали, или чтобы Тайвань участвовал в других мероприятиях, но они не изолируют Тайвань», - сказала спикер.
Политик отметила, что ее поездка не была направлена на изменение статус-кво Тайваня. Главной целью было «поддержание мира в Тайваньском проливе».
Ранее глава МИД Китая Ван И назвал бесполезной макулатурой заявление стран G7 относительно напряженной ситуации в Тайваньском проливе.