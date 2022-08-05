В Алма-Ате вызвали полицию из-за наклейки буквы Z на машине

Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.

До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.