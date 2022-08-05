В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z

Деловая газета "Взгляд"

Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.

В Алма-Ате вызвали полицию из-за наклейки буквы Z на машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.

Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским

До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.

В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»

В мире,Происшествия,Панайотис Лафазанис,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители