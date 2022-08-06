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10 минут назад

В Народной милиции раскрыли данные о потерях ДНР после обстрела ВСУ из «Градов»

Lenta.ruиещё 1

За текущие сутки погибли десять военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), 23 получили ранения, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

В Народной милиции раскрыли данные о потерях ДНР после обстрела ВСУ из «Градов»
Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.comSergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украинские войска за сутки выпустили по десяти населенным пунктам ДНР 150 снарядов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников ДНР погибли и 23 получили ранения», — раскрыли данные о потерях после обстрела со стороны Украины в ведомстве.

В субботу ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, задействовав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток». Обстрелу подвергся Куйбышевский район города.

ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток»

Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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