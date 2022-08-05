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31 минуту назад

Привет Пелоси. Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня

Газета.Ru

Народно-освободительная армия Китая проводит масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры начались сегодня утром и должны завершится в полдень 7 августа.

1/11 Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
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2/11 Новостной сюжет про учение вблизи Тайваньского пролива, который транслируется на экране телевизора в одном из салонов красоты в городе Тайбэй, Тайвань, 4 августа 2022 года
Фото: Chiang Ying-ying/AP
3/11 Сухопутные войска под командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
4/11 Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
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5/11 Тайваньские солдаты сопровождают жителей города в убежище во время учений по воздушному налету в Тайбэе, Тайвань, август 2022 года
Фото: Chiang Ying-ying/AP
6/11 Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
7/11 Новостной сюжет про учение вблизи Тайваньского пролива, который транслируется на экране телевизора в одном из магазинов по ремонту электрооборудования в городе Тайбэй, Тайвань, 4 августа 2022 года
Фото: Annabelle Chih/Getty Images
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8/11 Ракетные войска под командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
9/11 Во время учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) у восточного побережья Тайваня, 4 августа 2022 года
Фото: Eastern Theatre Command/Reuters
10/11 Карта на которой показано, как располагаются войска армии КНР на учениях у берегов Тайваня
Фото: Eastern Theatre Command
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11/11 Соотношение вооруженных сил КНР и Тайваня
Фото: Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пекин анонсировал проведение учений после того, как самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване несмотря на призывы КНР отказаться от визита на остров. При этом в китайской столице подчеркнули, что все негативные последствия от поездки Пелоси «еще впереди».

По информации Global Times, в маневрах принимают участие истребители J-20 и J-11, стратегические бомбардировщики H-6K, эсминцы проекта 052D и корветы 056А. Также планируется протестировать баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковые комплексы DF-17.

В Минобороны Тайваня заявили, что целью учений стало психологическое запугивание их граждан. Армия островного государства находится в режиме боеготовности.

В мире,Фото,Конгресс США,
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