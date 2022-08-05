Заплыв 75 тысяч резиновых утят по реке Чикаго показали на видео

В США 75 тысяч резиновых утят проплыли по реке Чикаго . Массовый заплыв устроили в рамках проходящего каждый год дакки-дерби. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Мероприятие было благотворительным, оно посвящено американским паралимпийцам. Каждый желающий мог за небольшую плату взять в аренду игрушечную уточку. В случае, если резиновый участник соревнования придет к финишу первым, в качестве приза его арендатор мог получить автомобиль, уточняет источник. После окончания праздничного заплыва все игрушки были выловлены.