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25 минут назад

Президент Мексики призвал объявить всеобщее перемирие на пять лет

Газета.Ruиещё 1

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить все конфликты в мире и объявить о пятилетнем перемирии, чтобы противостоять кризису, который влияет на народы, передает газета Excelsior.

Президент Мексики призвал объявить всеобщее перемирие на 5 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы все должны взять на себя обязательство не вносить вклад в конфронтацию, в войны, также не делать ставку на торговую войну, потому что это касается всех нас», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что сначала мировую экономику пошатнула пандемия коронавируса, теперь ситуация осложняется региональными конфликтами, из-за чего растет бедность и наблюдается глобальная инфляция.

В числе мер по борьбе с всеобщим кризисом Обрадор предложил государствам стимулировать производства, создавать рабочие места, оказывать усиленное внимание социально уязвимым категориям населения и стремиться к сотрудничеству стран и народов.

Ранее в Германии предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны.

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