FT назвала визит Пелоси на Тайвань поводом для мировой войны

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать поводом для начала новой мировой войны. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на газету Financial Times.

По мнению автора статьи, геостратегические катастрофы не случаются из воздуха, для этого достаточно вспомнить Первую Мировую войну.

«В этом ключе следует рассматривать неудачную остановку Нэнси Пелоси на Тайване, последовавшую за годами нарастания напряженности между Китаем и США. Еще неизвестно, станет ли это одним из трагических переломных моментов в истории, но это, безусловно, риск», — говорится в публикации.

Ранее Китай резко отреагировал на визит Пелоси на Тайвань. По мнению Пекина, эта поездка нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией.