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29 минут назад

Китай назвал ядерный арсенал США угрозой миру

Никита Бородкин

Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин назвал ядерный арсенал США угрозой для мира. Как сообщает ТАСС, об этом чиновник заявил во время выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Китай назвал ядерный арсенал США угрозой миру
Фото: ReutersReuters

По словам Тунбина, ядерный арсенал Вашингтона угрожает международной безопасности. Он отметил, что КНР, в отличии от США, стремится поддерживать количество ядерных боеголовок на минимальном уровне, необходимом для защиты своей нацбезопасности.

В Пекине считают, что создание механизма контроля над ядерным оружием Китая и США невозможно без принятия во внимание всех нюансов взаимоотношения двух стран. По словам Тунбина, ранее Пекин вел диалог с Вашингтоном по этому вопросу, однако сейчас Соединенные Штаты стремятся ущемить суверенитет и территориальную целостность КНР, устраивая «соревнования» между двумя странами.

Напомним, что на текущий момент США является лидером по количеству активных ядерных боеголовок, имея 1644 готовых к использованию атомных бомб и более 5,4 тысяч боеголовок в запасе. Ядерные запасы КНР составляют всего около 350 боеголовок, при этом информации об установленных на носители бомбах нет.

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