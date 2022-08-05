Алиев в беседе с Макроном призвал вывести армянские войска из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе со французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости вывода армянской армии из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

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В ходе телефонного разговора Макрон заявил об обеспокоенности из-за роста напряженности вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также призвал стороны к продолжению переговоров. Французский президент сообщил о готовности Парижа поддерживать диалог между Арменией и Азербайджаном.

Алиев же заявил, что со стороны Армении была осуществлена очередная провокация, которая привела к гибели азербайджанского солдата. Президент сказал, что вооруженные силы страны «приняли необходимые ответные меры», а вся ответственность за случившиеся лежит на Ереване.

Напомним, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе резко обострилась 3 августа. Утром Минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего в Лачинском районе, после чего вооруженные силы развернули операцию «Возмездие». В результате погибли двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха, еще 19 получили ранения.