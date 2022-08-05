«Ожидается, что прекращение конфликта на Украине и начало нового в Сирии будут главными переговорами в пятницу между президентом Путиным и турецким коллегой Эрдоганом. Но есть напряжения. В прошлом месяце Путин в Тегеране сказал турецкому лидеру, что Россия по-прежнему выступает против любого нового наступления, которое Турция может планировать против курдских боевиков на севере Сирии», — пишет France-Press.