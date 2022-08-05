«По мне так это противоречит всем правовым нормам и верховенству закона. (…) Мне неоднократно угрожали расправой в Австрии. Угрозы также поступали из Германии. У меня нет возможности защитить свою честь при помощи суда. И ни у кого в Австрии не хватит духу публично за меня вступиться и сказать: "Хватит"», - констатировала она.