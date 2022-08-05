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29 минут назад

«Называли русской свиньей»: экс-глава МИД Австрии Кнайсль пожаловалась на угрозы

Алиса Селезнёва

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью RT DE о настоящей травле в родной стране из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин приехал на свадьбу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль в 2018 году. Глава государства привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.

globallookpress.com

По словам Кнайсль, на родине она подверглась настоящей травле за этот танец, получая многочисленные угрозы.

«Уже осенью 2020 года я подвергалась нападкам на улицах Вены. Меня называли русской свиньей, русской проституткой. И я больше не могла работать в Австрии», - рассказала она.

Бывший министр иностранных дел отметила, что оказалась в черных списках еще до майской резолюции Европарламента, которая ввела санкции против нее.

«По мне так это противоречит всем правовым нормам и верховенству закона. (…) Мне неоднократно угрожали расправой в Австрии. Угрозы также поступали из Германии. У меня нет возможности защитить свою честь при помощи суда. И ни у кого в Австрии не хватит духу публично за меня вступиться и сказать: "Хватит"», - констатировала она.

Карин Кнайсль отметила, что в итоге вынуждена была уехать в Ливан, где чувствует себя в большей безопасности и более свободной, чем в ЕС.

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