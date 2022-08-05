Президент Мексики обратился к США, России и Китаю

Все конфликты и торговые войны нужно прекратить как минимум на пять лет. Такое предложение сделал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание Excelsior.
По его мнению, всем нациям нужно согласовать перемирие, когда никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам. Он отметил, что в последнее время мир столкнулся со множеством кризисов — пандемия, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция и т. д. Чтобы противостоять им, нужно «перемирие».
Начало такого перемирия можно было бы считать прекращение российско-украинского конфликта. Лопес Обрадор сказал, что можно было бы попросить США, Россию, Китай принять его предложение, а также представить его в ООН.
«Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — сказал президент Мексики.
Он подчеркнул, что длительное перемирие должно коснуться как обычных войн, так и торговых.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что сделка по зерну между Россией и Украиной может перерасти в перемирие. Он подчеркнул, что Москва готова решить вопрос «дипломатическим путем».