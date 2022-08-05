Президент Мексики обратился к США, России и Китаю

Все конфликты и торговые войны нужно прекратить как минимум на пять лет. Такое предложение сделал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание Excelsior.

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По его мнению, всем нациям нужно согласовать перемирие, когда никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам. Он отметил, что в последнее время мир столкнулся со множеством кризисов — пандемия, боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция и т. д. Чтобы противостоять им, нужно «перемирие».

Начало такого перемирия можно было бы считать прекращение российско-украинского конфликта. Лопес Обрадор сказал, что можно было бы попросить США, Россию, Китай принять его предложение, а также представить его в ООН.

«Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — сказал президент Мексики.

Он подчеркнул, что длительное перемирие должно коснуться как обычных войн, так и торговых.