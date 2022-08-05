Лиз Трасс нашла способ преодолеть энергетический кризис в Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с британским кризисом, цитирует РИА «Новости».

Во время предвыборных дебатов она подчеркнула, что благодаря этому страна может «продвинуться в преодолении энергетического кризиса», и пообещала «работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря».

Цены на газ в Британии выросли на 25% после поручения президента России Владимира Путина переводить оплату газа в рубли. Такое решение последовало за введением антироссийских санкций рядом государств, в том числе Великобританией, в связи с началом спецоперации РФ на Украине.