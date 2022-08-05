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4 минуты назад

Два судна с зерном вышли из украинских портов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Сухогрузы Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы, сообщили СМИ.

Два судна с зерном вышли из украинских портов
Фото: ReutersReuters

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», суда направятся по морскому гуманитарному коридору в Стамбул, где их обследуют представители Совместного координационного центра.

Напомним, координационный центр одобрил выход трех судов с зерном из портов Украины. Сухогруз Polarnet должен доставить 12 тыс. тонн зерна в турецкий порт Карасу, судно Navistar – 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen – 13,041 тыс. тонн зерна в британский Тиспорт.

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