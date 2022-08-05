Два судна с зерном вышли из украинских портов

Сухогрузы Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы, сообщили СМИ.

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Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», суда направятся по морскому гуманитарному коридору в Стамбул, где их обследуют представители Совместного координационного центра.