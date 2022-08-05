МИД Китая вызвал дипломатов стран ЕС после заявления G7 по Тайваню

Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли в срочном порядке созвал дипломатов стран Европейского союза в КНР. Он также прокомментировал заявление Большой семерки (G7) по Тайваню, назвав его «искажающим факты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

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Как говорится в сообщении, Дэн Ли посчитал заявление стран G7 о повышении напряженности на Тайваньском полуострове вмешательством во внутренние дела КНР. По его словам, Китай считает подобные речи откровенной политической провокацией. Он подчеркнул, что западные страны совершили «серьезную ошибку» и послали сепаратистам на Тайване ложный сигнал.

«Китай выражает решительный протест по этому поводу», — сказал Дэн Ли. Он добавил, что ситуация вокруг Тайваня — политическая основа для начала новых партнерских отношений Китая с другими государствами.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что в мире может существовать только один Китай, и Тайвань всегда будет его частью.