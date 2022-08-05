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43 минуты назад

МИД Китая вызвал дипломатов стран ЕС после заявления G7 по Тайваню

Елена Прошина

Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли в срочном порядке созвал дипломатов стран Европейского союза в КНР. Он также прокомментировал заявление Большой семерки (G7) по Тайваню, назвав его «искажающим факты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

МИД Китая вызвал дипломатов стран ЕС после заявления G7 по Тайваню
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Дэн Ли посчитал заявление стран G7 о повышении напряженности на Тайваньском полуострове вмешательством во внутренние дела КНР. По его словам, Китай считает подобные речи откровенной политической провокацией. Он подчеркнул, что западные страны совершили «серьезную ошибку» и послали сепаратистам на Тайване ложный сигнал.

«Китай выражает решительный протест по этому поводу», — сказал Дэн Ли. Он добавил, что ситуация вокруг Тайваня — политическая основа для начала новых партнерских отношений Китая с другими государствами.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что в мире может существовать только один Китай, и Тайвань всегда будет его частью.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесла визит в Тайбэй. Китай выразил решительный протест по этому поводу и предупредил США, что подобное действие с их стороны обернется серьезными последствиями. Страны G7 опубликовали заявление с призывом к КНР оставить статус-кво в регионе неизменным.

В мире,Конгресс США,ЕС,
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