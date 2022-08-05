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12 минут назад

WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

Елена Прошина

На Украине между центральной и региональными властями вспыхнули разногласия. Руководители крупных городов считают, что администрация президента Украины Владимира Зеленского заботится только о том, чтобы сохранить финансовую помощь западных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.

WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, мэры больших городов Украины считают, что Владимир Зеленский и его администрация отодвигают нужды регионов на задний план. Все их усилия направлены на сохранение потока огромной финансовой помощи со стороны Запада и ослабление своих политических противников, говорится в статье.

Отмечается, что Зеленского также подозревают в намерении отказаться от планов и обещаний по децентрализации власти. Кроме того, региональные политики выражают недовольство касательно создания военных администраций, так как их полномочия во многом доминируют над правами и возможностями гражданских органов власти.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины страдает от внутренних разногласий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники, организация поделилась на два лагеря — сотрудники, покинувшие регионы Украины, занятые российскими войсками, и те, кто обвиняет коллег в утрате секретных архивов и переходе на российскую сторону.

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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