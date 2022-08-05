Решительный протест: Япония резко отреагировала на учения Китая

Япония призвала Китай в срочном порядке прекратить военные учения неподалеку от Тайваня. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.
По его словам, Китай ставит под угрозу безопасность Японии и подвергает опасности жителей страны. Он напомнил, что запущенные КНР ракеты упали неподалеку от Японии, включая ее эксклюзивную экономическую зону.
Кисида подчеркнул, что власти Японии заявили официальный протест правительству КНР и осудили их действия. Он добавил, что учения Китая вокруг Тайваня негативно сказываются на стабильности во всем мире.
«На этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность в регионе и мире», — сказал премьер-министр.
Издание напоминает, что Китай приступил к военным учениям неподалеку от Тайваня 4 августа. Таким образом руководство КНР отреагировало на визит депутата Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Власти Китая заявили, что подобные действия со стороны высокопоставленного лица из США следует расценивать, как посягательство на суверенитет государства. СМИ пишут, что обстановка вокруг Тайваня накаляется, так как Китай в ходе учений испытывает боевые ракеты.