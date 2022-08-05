Решительный протест: Япония резко отреагировала на учения Китая

Япония призвала Китай в срочном порядке прекратить военные учения неподалеку от Тайваня. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Китай ставит под угрозу безопасность Японии и подвергает опасности жителей страны. Он напомнил, что запущенные КНР ракеты упали неподалеку от Японии, включая ее эксклюзивную экономическую зону.

Кисида подчеркнул, что власти Японии заявили официальный протест правительству КНР и осудили их действия. Он добавил, что учения Китая вокруг Тайваня негативно сказываются на стабильности во всем мире.

«На этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность в регионе и мире», — сказал премьер-министр.