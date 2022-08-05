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1 час назад

Глава Минздрава ФРГ заразился коронавирусом

ТАСС

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заразился коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил телеканал n-tv со ссылкой на Минздрав ФРГ.

Глава Минздрава ФРГ заразился коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

По его информации, в четверг вечером министр получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. В Минздраве отметили, что Лаутербах "чувствует себя хорошо, у него наблюдаются лишь легкие симптомы заболевания". Министр находится в домашней изоляции и продолжает выполнять свои обязанности.

59-летний Лаутербах был вакцинирован четыре раза.

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