Глава Минздрава ФРГ заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заразился коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил телеканал n-tv со ссылкой на Минздрав ФРГ.

По его информации, в четверг вечером министр получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. В Минздраве отметили, что Лаутербах "чувствует себя хорошо, у него наблюдаются лишь легкие симптомы заболевания". Министр находится в домашней изоляции и продолжает выполнять свои обязанности.