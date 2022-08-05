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18 минут назад

СКЦ разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины

Елена Прошина

Из портов в Одессе и Черноморске должны выйти корабли, нагруженные 58 тоннами кукурузы. Их выход в море санкционировал Совместный координационный центр (СЦК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ООН.

СКЦ разрешил вывозить кукурузу из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что из Черноморска выйдут два корабля, а из Одессы — один. В общей сложности они перевезут 58 041 тонну кукурузы через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской инициативы. Суды отправятся в путь 5 августа, говорится в сообщении.

В этом процессе будут задействованы судно Polarnet, нагруженное 12 000 тоннами кукурузы, Navistar — 33 000 тонны и Rojen — 13 041 тонны. Polarnet стоит в порту Черноморск, а Navistar и Rojen находятся в Одессе. Polarnet перевезет кукурузу в Турцию, Polarnet — в Ирландию, а Rojen — в Великобританию.

Кроме того, СЦК санкционировала маршрут судна Fulmar S, которое направится в Черноморск, но перед этим ему необходимо пройти досмотр. Сейчас судно стоит на якоре неподалеку от Стамбула.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о поставках продовольствия из России и вывозе зерна из Украины пример того, как следует договариваться. По его словам, согласованный механизм рассчитан на долгосрочное действие.

В мире,Дмитрий Песков,ООН,
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