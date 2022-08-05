Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке €8 млрд помощи для Украины

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза , что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены», - приводит РИА Новости слова Зеленского.

В своей критике Владимир Зеленский указал, что «такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это или преступление, или ошибка». Он не смог дать определение, какое из этих двух понятий является худшим. Также глава киевских властей выразил надежду - «верим, что это все-таки ошибка и ее исправят».