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48 минут назад

В США заявили о готовности к диалогу с Россией по будущему контролю над вооружениями

Елена Прошина

Вашингтон готов вернуться к диалогу с Россией по созданию будущей системы контроля над вооружениями. Такое заявление сделал специальный представитель главы США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, сообщает ТАСС со ссылкой на конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
Фото: EPAEPA

По его словам, США могут обсудить с Россией возможность формирования современного контроля над вооружениями, но при условии, что РФ подойдет к сотрудничеству с добросовестностью.

Шейнман также заявил, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой крылатых ракет в ядерном оснащении и гиперзвуковых планирующих блоков, а также не размещают ядерные ракеты наземного базирования за пределами территории своего государства.

«Мы не используем ядерное оружие для продвижения политики безопасности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выразил готовность обсудить с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая станет заменой Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом глава американского государства подчеркнул, что власти РФ сперва должны ясно продемонстрировать свое желание продолжить диалог с США по этому вопросу.

В мире,Джозеф Байден,
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