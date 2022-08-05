В США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон готов вернуться к диалогу с Россией по созданию будущей системы контроля над вооружениями. Такое заявление сделал специальный представитель главы США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, сообщает ТАСС со ссылкой на конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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По его словам, США могут обсудить с Россией возможность формирования современного контроля над вооружениями, но при условии, что РФ подойдет к сотрудничеству с добросовестностью.

Шейнман также заявил, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой крылатых ракет в ядерном оснащении и гиперзвуковых планирующих блоков, а также не размещают ядерные ракеты наземного базирования за пределами территории своего государства.

«Мы не используем ядерное оружие для продвижения политики безопасности», — подчеркнул он.