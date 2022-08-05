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1 час назад

СМИ: Кисида проводит встречу с Пелоси

ТАССиещё 1

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

СМИ: Кисида проводит встречу с Пелоси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидается, стороны обсудят ситуацию вокруг Тайваня, японо-американский альянс и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во второй половине дня Пелоси встретится со спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. После этого она покинет Японию и завершит свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею.

Поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны Китая, который неоднократно предупреждал США, что если визит состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.

Народно-освободительная армия Китая в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до полудня 7 августа. Программа учений предполагает боевые стрельбы, поэтому власти КНР предупредили о запрете гражданским воздушным и морским судам заходить в соответствующие шесть районов. По оценке экспертов, маневры будут превосходить масштабы аналогичных учений во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996-1997 годах.

В мире,Конгресс США,
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