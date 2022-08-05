СМИ: Кисида проводит встречу с Пелоси

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как ожидается, стороны обсудят ситуацию вокруг Тайваня, японо-американский альянс и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во второй половине дня Пелоси встретится со спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. После этого она покинет Японию и завершит свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею.

Поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны Китая, который неоднократно предупреждал США, что если визит состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.