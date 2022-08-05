Мельника взбесил отказ ФРГ устроить выставку разбитой техники РФ

«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).