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1 час назад

Мельника взбесил отказ ФРГ устроить выставку разбитой техники РФ

Ura.Ruиещё 4

Решение властей Германии отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники — «настоящий скандал». Так отказ Берлина воспринял украинский дипломат Андрей Мельник.

Мельника взбесил отказ ФРГ устроить выставку разбитой техники РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. Британские СМИ сообщали, что причиной этого решения стали противоречия между двумя странами по вопросу турбины Siemens, которую немецкие власти намеревались вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,Газпром,
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