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54 минуты назад

Премьер Венгрии: будущее Запада под большим вопросом

Елена Прошина

В ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без переговоров России с США на Украине никогда не наступит мир. Об этом сообщает ТАСС.

Орбан назвал условие для мира на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Орбан добавил, что будущее Запада «под большим вопросом», ведь такого кризиса, как сейчас, не было уже давно.

«Стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликтную ситуацию и снижает шансы на мир», – заключил премьер Венгрии.

Премьер Венгрии отказался считать Евросоюз начальником

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Виктор Орбан озвучивает эту мысль. Ранее он уже делал такое заявление, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Тогда он также добавил, что Европа не может быть посредниками в этих переговорах, потому что «упустила свой шанс».

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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