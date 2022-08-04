Орбан назвал условие для мира на Украине

В ходе Конференции консервативных политических действий в Далласе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без переговоров России с США на Украине никогда не наступит мир. Об этом сообщает ТАСС.

Орбан добавил, что будущее Запада «под большим вопросом», ведь такого кризиса, как сейчас, не было уже давно.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Виктор Орбан озвучивает эту мысль. Ранее он уже делал такое заявление, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Тогда он также добавил, что Европа не может быть посредниками в этих переговорах, потому что «упустила свой шанс».