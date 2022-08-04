Вучич: сербам некуда отступать

"Мы девятый год отмечаем этот погром и крупнейшую этническую чистку со времен Второй мировой войны. Но память - это единственное лекарство от равнодушия. <...> Мы хотим мира, практически любой ценой, но конца этому нет. Несколько дней назад нас довели до края, загнали в угол, нам некуда больше идти [Кризис в Косове и Метохии]. А если так, то мы будем беречь и защищать наш народ, и мы победим!", - заявил Вучич, напомнив, что раньше сербские власти "преступно забывали" об этой годовщине.