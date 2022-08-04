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39 минут назад

Вучич заявил, что сербам некуда отступать

ТАСС

Сербам некуда больше отступать, поэтому они будут защищать себя и свою страну до конца и победят в этой борьбе. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, выступая на траурной церемонии в Нови-Саде, посвященной 27-й годовщине изгнания сербского народа с территории Хорватии в результате операции "Буря". В церемонии также приняли участие член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Патриарх Сербский Порфирий, представители сербских организаций региона, главы правительств республик, тысячи зрителей.

Вучич: сербам некуда отступать
Фото: ТАССТАСС

"Мы девятый год отмечаем этот погром и крупнейшую этническую чистку со времен Второй мировой войны. Но память - это единственное лекарство от равнодушия. <...> Мы хотим мира, практически любой ценой, но конца этому нет. Несколько дней назад нас довели до края, загнали в угол, нам некуда больше идти [Кризис в Косове и Метохии]. А если так, то мы будем беречь и защищать наш народ, и мы победим!", - заявил Вучич, напомнив, что раньше сербские власти "преступно забывали" об этой годовщине.

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"Бывают десятилетия, когда ничего не происходит; и бывают недели, когда происходят десятилетия, это одна из немногих умных фраз, которую сказал Ленин. Используя ситуацию на Украине, они объединились против нас, пытаясь уничтожить сербский народ. <...> Мы никогда не забудем страдания краишников (сербов из Сербской Краины), которые потеряли свои дома, свою землю, близких", - подчеркнул сербский лидер.

Операция "Буря" - военная операция хорватских вооруженных сил 4-5 августа 1995 года, ее результатом стала ликвидация самопровозглашенной республики Сербская Краина на территории Хорватии. В ходе операции было убито около 2,5 тыс. сербов и столько же пропало без вести, почти 250 тыс. стали беженцами. Было уничтожено более 25 тыс. жилых домов, принадлежавших сербам, а также 13 тыс. православных церквей, музеев и других объектов.

В Сербии этот день считают днем национальной скорби, Белград ежегодно объявляет 5 августа днем траура. В Хорватии же эту операцию считают "освобождением от сербской оккупации". 5 августа здесь официальный государственный праздник - День победы и отечественной благодарности, а также День хорватских защитников.

В мире,Александар Вучич,Милорад Додик,
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