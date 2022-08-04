Киев потребовал семикратного возмещения «ущерба от СВО» России

Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от специальной военной операции России на территории страны и подсчитала желаемую сумму на восстановление.

Фото: Pixabay; АГН Москва Pixabay; АГН Москва

Эксперты оценили экономические потери Украины в 108 миллиардов долларов. Однако необходимой на восстановление страны суммой они назвали 750 миллиардов долларов. Примечательно, что это совпадает с цифрами, ранее озвученными украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Киеву, как уточнили экономисты, необходимо минимум 185 миллиардов долларов, чтобы «восстановить лучше, чем было». Подобный принцип был введен на Всемирном экономическом форуме.

Из этой суммы 75 миллиардов украинцы намерены потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру. Остальные деньги планируется пустить на сельскохозяйственные и промышленные мощности, говорится в отчете.

Бывший советник главы американского министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.