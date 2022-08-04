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43 минуты назад

В США оспу обезьян объявили чрезвычайной ситуацией

Елена Прошина

Власти США объявили о том, что оспу обезьян признали чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Оспу обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в США
Фото: ReutersReuters

Такое решение позволит ускорить применение вакцины от вируса.

«Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», – заявил министр здравоохранения США Хавьер Бесерра.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, которое может передаваться между людьми. Обычно оно протекает в лёгкой форме, но в некоторых случаях возможны опасные осложнения. Согласно данным Минздрава США на 23 июля было зарегистрировано около 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян в более чем 70 странах мира. Кроме того, сообщается о пяти летальных исходах.

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

Напомним, что ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России.

В мире,Роспотребнадзор,
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