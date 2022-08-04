Оспу обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в США

Власти США объявили о том, что оспу обезьян признали чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Такое решение позволит ускорить применение вакцины от вируса.
«Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», – заявил министр здравоохранения США Хавьер Бесерра.
Оспа обезьян - вирусное заболевание, которое может передаваться между людьми. Обычно оно протекает в лёгкой форме, но в некоторых случаях возможны опасные осложнения. Согласно данным Минздрава США на 23 июля было зарегистрировано около 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян в более чем 70 странах мира. Кроме того, сообщается о пяти летальных исходах.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России.