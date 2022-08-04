Оспу обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в США

Власти США объявили о том, что оспу обезьян признали чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, которое может передаваться между людьми. Обычно оно протекает в лёгкой форме, но в некоторых случаях возможны опасные осложнения. Согласно данным Минздрава США на 23 июля было зарегистрировано около 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян в более чем 70 странах мира. Кроме того, сообщается о пяти летальных исходах.