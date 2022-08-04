Неизвестные напали на посольство Азербайджана в Великобритании

Азербайджанское посольство в Лондоне подверглось нападению группы неизвестных, совершивших в здании акты вандализма. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД республики.

"Проникнув в здание посольства, нападавшие совершили в здании ряд актов вандализма, вывесили на балконе религиозные флаги, выкрикивали радикальные религиозные лозунги. Сотрудники посольства не пострадали", - говорится в сообщении.

По данным дипведомства, после вмешательства полиции нападавшие были выдворены из здания посольства и задержаны.

"Инцидент расследуется правоохранительными органами", - отметили в МИД.