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37 минут назад

Гражданина Германии арестовали за пророссийский Telegram–канал

News.ru

Полиция Германии арестовала 31-летнего жителя Гамбурга, владельца пророссийского канала в мессенджере Telegram, передает ТАСС, ссылаясь на немецкое телевидение. Кроме того, ему предъявлен ряд обвинений, в том числе об использовании литеры Z, ставшей символом специальной военной операции России на Украине.

Гражданина Германии арестовали за пророссийский Telegram–канал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой, — говорится в сообщении.

Также правоохранительные органы Германии обнаружили фотографию этого мужчины, на которой он держит в руках автомат российского производства. Из-за этого снимка его стали также подозревать в нарушении закона о контроле над военным оружием.

Согласно информации агентства, гражданина Германии обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Ранее Швейцарский страховщик Zurich Insurance решил не использовать в соцсетях логотип, который изображён одной буквой Z. В компании пояснили, что стараются избежать «неверного» истолкования знака.

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