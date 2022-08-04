Китайцы резко ответили Зеленскому после его заявления о Си Цзиньпине

Читатели South China Morning Post не оценили обращение президента Украины Владимира Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Global Look Pres Global Look Pres

В своём обращении Зеленский заявил, что хочет напрямую переговорить с председателем КНР по поводу конфликта на Украине. Читателям South China Morning Post явно не понравилась эта идея, о чём они написали в комментариях под новостью.

«Все это не касается Китая», «Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си», «Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера — Россию. Мечтать не вредно».

Некоторые пользователи связали желание Зеленского с недавним визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси:

«Какое удобное время он выбрал! Сразу после визита Пелоси на Тайвань», «Шансы того, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее 0%. Вы можете поблагодарить за это Нэнси Пелоси».