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6 минут назад

В Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль

Елена Прошина

Проснулся расположенный на юго-западе Исландии вулкан Фаградальсфьядль. Об этом сообщает РБК.

Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика. В последний раз Фаградальсфьядль извергался менее года назад.

По данным Смитсоновского института в США, Исландия занимает девятое место в мире среди стран с самым большим числом активных вулканов. Первое место в рейтинге занимает Индонезия, а вулканы Камчатки обеспечили России четвёртое место.

Напомним, что ранее в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Высота пепельного столба составила более 2 км, в атмосферу было выброшено большое количество пепла. Информации о жертвах или ином ущербе не поступало.

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