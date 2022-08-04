Проснулся расположенный на юго-западе Исландии вулкан Фаградальсфьядль. Об этом сообщает РБК.

Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика. В последний раз Фаградальсфьядль извергался менее года назад.

По данным Смитсоновского института в США, Исландия занимает девятое место в мире среди стран с самым большим числом активных вулканов. Первое место в рейтинге занимает Индонезия, а вулканы Камчатки обеспечили России четвёртое место.