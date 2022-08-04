Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика. В последний раз Фаградальсфьядль извергался менее года назад.
По данным Смитсоновского института в США, Исландия занимает девятое место в мире среди стран с самым большим числом активных вулканов. Первое место в рейтинге занимает Индонезия, а вулканы Камчатки обеспечили России четвёртое место.
Напомним, что ранее в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Высота пепельного столба составила более 2 км, в атмосферу было выброшено большое количество пепла. Информации о жертвах или ином ущербе не поступало.