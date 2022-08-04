ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына из-за СВО

"Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также - в случае с Александром Викторовичем Януковичем - за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины", - отмечается в нем.

Совет ЕС сразу же опубликовал это решение в Официальном журнале, что означает, что санкции вступают в силу немедленно. Они подразумевает запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза при их наличии.

Янукович и ряд членов его администрации были впервые внесены в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного на Украине после государственного переворота. Новые власти обвинили Януковича и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и что никаких средств он за рубеж не выводил. Он обжаловал рестрикции в суде, который практически ежегодно отменяет санкции ЕС в отношении экс-президента Украины за прошлый год, при этом они продолжают действовать.