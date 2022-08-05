В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию

Lenta.ruиещё 6

Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих указала на серьезную проблему при попытке изолировать Россию. По ее словам, она стала очевидна после того, как Индия резко увеличила импорт российских удобрений.

В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
Фото: ReutersReuters

Так, с апреля по июнь индийская сторона закупила у России рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений, а также нарастила поставки угля и подсолнечного масла. Всего Нью-Дели импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масих отметила, что Индия является не единственной страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией. В поставках российских удобрений также нуждается Бразилия, которой они необходимы для урожая сои. А без надежных поставок из Москвы сельское хозяйство в этих странах пострадает от существенного спада.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и чувствует себя изгоем. По его словам, во время саммита министров иностранных дел государств G20 («Большой двадцатки») стороны показали «широкий консенсус» насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.

В мире,Нед Прайс,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители