Президент США Джо Байден резко отреагировал на обвинительный приговор олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер. Он потребовал немедленно освободить баскетболистку. Заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Джо Байден подчеркнул, что сложившаяся со спортсменкой ситуация является неприемлемой, ее удержание в России неправомерно.

Глава США призвал Москву «немедленно освободить [Грайнер], чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде».

Администрация приложит необходимые усилия для того, чтобы вернуть в США находящихся в тюрьмах РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отметил Байден.