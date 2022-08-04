Зеленский рассказал о планах отправиться в путешествие по Африке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих планах отправиться в путешествие по странам Африки. Об этом он высказался в ходе онлайн-встречи с представителями африканских СМИ, пишет ТАСС.

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Глава республики рассказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует осенью поехать в «большое политическое путешествие по странам африканского континента».

«Мы хотим расширять наши связи, для нас это очень-очень важно. Мы также хотим находить для себя разные сферы для инвестиций», — отметил Зеленский.

Политик также посетовал на то, что не может сейчас отправиться в аналогичное турне из-за ситуации на Украине, и выразил уверенность, что сделает это после окончания боевых действий в стране.