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40 минут назад

Минтруд Литвы: у населения исчерпаны возможности по размещению беженцев с Украины

Газета.Ru

В Министерстве труда и социальной защиты Литвы заявили, что у населения республики исчерпаны возможности по размещению беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ELTA.

Литва исчерпала возможности по размещению беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении ведомства утверждается, что готовность обществ страны принимать граждан Украины все еще остается очень важной, но организация координирующая данный процесс уже не раз сигнализировала, что все возможности размещения у населения исчерпаны.

Представительница Красного Креста в Литве Лука Лесаускайте отметила, что по прогнозам, волна беженцев с Украины возрастет с приближением холодного времени года и по «неблагоприятным сценариям» количество беженцев в республике может достигнуть 100 тысяч.

В публикации утверждается, что по данным МВД Литвы в стране было зарегистрировано около 61 тыс. украинских беженцев, а в неделю в республику прибывает порядка 150 человек.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что гражданки Украины, получившие временную защиту в одной из стран Евросоюза, имеют право ездить на Украину и возвращаться без потери статуса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Минтруд России,Международный комитет Красного Креста,ЕС,
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