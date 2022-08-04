СМИ: в Европе может разгореться конфликт великих держав

Косово может стать ареной вооруженного конфликта с опосредованным участием великих держав. К такому мнению пришел обозреватель хорватского издания Advance Марьянович.

Ранее ситуация в Косово резко обострилась из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В Белграде этот шаг расценили как акт притеснения этнических сербов. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении полиции Косово начать силовую операцию. Запретит на въезд гражданам с сербскими номерами и документами должен был вступить в силу 1 августа, однако в итоге в Приштине решили отложить его на месяц.

Марьянович напомнил, что этнические сербы на севере Косово не признают власть Приштины и напряженность резко возрастает, когда власти непризнанной республики пытаются навязать какие-то решения на всей территории.

«Сегодня Косово де-факто живет под иностранным военным надзором, и там все еще размещены более трех тысяч военнослужащих НАТО в рамках миротворческой миссии», - отмечается в статье.

При этом Россия активно поддерживает Сербию. Несмотря на все усилия, пока не удается найти компромисс, который позволил бы добиться устойчивого мира в регионе.

Аналитик считает, что в перспективе сербам грозит изгнание из Косово. Этот сценарий устраивает Приштину, так как позволяет закрыть территориальный вопрос и интегрироваться в международные организации, в том числе и в ООН.