Кучма спрогнозировал судьбу Грузии и Казахстана в случае поражения Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма порассуждал о ситуации в стране и спрогнозировал судьбу других государств в случае поражения Киева. Своим мнением он поделился в интервью «Би-би-си».

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По его словам, опасность, вероятнее всего, может грозить не ближайшим к зоне конфликта странам — Литве или Польше, а постсоветским республикам, не входящим в НАТО, в частности, Казахстану и Грузии.

10 сентября прошлого года Кучма заявил, что сомневается в конструктивности встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина — на его взгляд, она могла бы пройти «на разных языках».