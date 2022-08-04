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34 минуты назад

Французский журналист заявил, что кризис в энергетике угрожает гегемонии ФРГ в Европе

Газета.Ruиещё 1

Французский журналист-обозреватель Жан-Мишель Катрепуан заявил в интервью газете Le Figaro, что лидерство Германии в Европе находится под угрозой из-за энергетического кризиса.

Во Франции заявили о возможном конце гегемонии ФРГ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Катрепуан отметил, что ФРГ может лишиться гегемонии в регионе из-за ставки на возобновляемые источники энергии и российский газ, при отказе от использования атомных электростанций. По его мнению, такой подход может скоро обернуться провалом.

Как подчеркнул журналист, место лидера в Европе могла бы занять Франция, если бы не ее внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что возможный энергокризис в ФРГ можно избежать при отмене санкций, запуске «Северного потока — 2» и возвращении к атомной энергетике.

До этого в Германии подключили к сети резервную угольную ТЭС из-за дефицита газа.

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