Обзор иноСМИ: "налоговый Рубикон" на Украине и милитаризация Арктики

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

«Китай готов воевать за Тайвань»

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Сближение Тайваня и США вызывает все более резкое недовольство со стороны Китая, который уже предупредил, что желание тайваньских лидеров добиться независимости и «вмешательство извне», будут означать войну. При этом в США проигнорировали это предупреждение, как ранее игнорировали требования Москвы по поводу Украины, пишет 19 Forty Five.

Журналисты отметили, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, вопреки всем возражениям и предупреждениям Пекина, углубил раскол в американо-китайских отношениях. «Внешнеполитической команде Байдена стоит понять, что Пекин не блефует. Администрация неверно подошла к последнему внешнеполитическому кризису. Провалить еще один она себе позволить не может», - отмечает издание.

«Миллионам украинцев грозит налоговый Рубикон»

Шести миллионам украинцев, которые вместе с детьми оказались в качестве беженцев или трудовых мигрантов в ЕС, в этом месяце придется столкнуться с необходимостью платить налоги, так как они станут налоговыми резидентами европейских стран. Об этом пишет «Европейська правда».

При этом многие украинцы из-за запрета Нацбанка Украины на трансграничные платежи для физических лиц будут вынуждены доказывать, что деньги получены ими от родственников. Если же предъявить доказательства не удастся, то им придется платить налоги с доходов и нанимать адвоката для заполнения декларации. Также у налоговых инспекторов могут возникнуть вопросы к расходам беженцев, которые получают социальные пособия.

«В самом простом случае вам выставят счет на возврат социальной помощи и попросят покинуть социальное жилье», - отмечается в статье.

Шведское телевидение извинилось за «неправильный» репортаж об Украине

Программа «Репортаж» телекомпании SVT, в которой былии показаны плачущие от радости жители Херсона, получившие российский паспорт, вызвала возмущение в Швеции. Телезрители обвинили журналистов в транслировании «российской пропаганды», пишет Dagens Media.

Руководство компании принесло свои извинения, подчеркнув, что «надо было дать больше контекста», так как из репортажа неясно, «ни сколько жителей Херсона решили получить российское гражданство, ни что их на это толкнуло».

Новая «морская доктрина» России грозит милитаризацией Арктики

Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета и вступление в НАТО изменит военно-политическое соотношение сил в Арктике, так как посредническая роль нейтральных стран сойдет на нет. Для России использование зоны за Полярным кругом уже давно имеет приоритетное значение, и она намерена усилит свое военное присутствие там, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Издание отметило, что Россия контролирует более половины побережья Арктики и намерена, пользуясь своим географическим положением, сделать там плацдарм «для доминирования над частями северной Атлантики». При этом таяние льдов и освобождение Северного морского пути воспринимаются Россией как угроза безопасности, вынуждая наращивать воинский контингент в регионе, чему будет способствовать и новая «морская доктрина», подчеркивается в статье.

Белый дом тихо жалуется на Зеленского

Президент США Джо Байден, несмотря на жесткую риторику в ходе предвыборной кампании, никогда по настоящему не хотел оказаться в ситуации опосредованной войны с Россией. И сейчас в Белом доме все больше желают закончить «неразбериху» на Украине. К такому выводу пришло американское издание National Review.