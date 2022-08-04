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16 минут назад

Украинский суд продлил арест Медведчуку

Газета.Ru

Суд Львова продлил срок содержания под стражей украинского политика Виктора Медведчука до 19 сентября, сообщает ТАСС.

Украинский суд продлил арест Медведчуку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первого августа генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что одно из возбужденных в отношении Медведчука дел находится на стадии судебного рассмотрения, а другое — на стадии досудебного расследования. Генпрокуратура передала ходатайство о продлении сроков содержания оппозиционного политика под стражей по второму делу, отметил он.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в апреле. После этого Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путина и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на жителей Мариуполя, которые, по его словам, не могли покинуть территорию города во время идущих там боевых действий.

В 2021 году Медведчука поместили под домашний арест по подозрению в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, поставках угля с территорий Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Как позднее, в феврале 2022-го, сообщал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, политик исчез из-под домашнего ареста.

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