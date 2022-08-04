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32 минуты назад

Польша решила отгородиться от Калининградской области электробарьером

Елена Прошина

В ближайшие месяцы Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью, а также по реке Буг, которая отделяет Польшу от Белоруссии и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша решила отгородиться от Калининградской области электробарьером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планируется расширение периметральной охраны границы как на участке границы с Калининградской областью, так и у пограничной реки Буг», — сказала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская.

Он отметила, что работы по укреплению границы должны начаться уже в этом году. В настоящее время Польша продолжает строительство электронного барьера протяженностью 202 километра на границе с Белоруссией. В частности, устанавливаются столбы под камеры, а затем должны быть установлены датчики и сенсоры.

Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции.

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