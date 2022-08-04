Политолог объяснил желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Из-за зашедших в тупик мирных переговоров Москвы и Киева президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Зачем это нужно, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Безусловно, Китай — одна из ключевых стран в мире и один из ключевых партнеров России. Зеленский говорил, что и с президентом Путиным готов встретиться и обсудить мир в любом качестве. Но российская сторона говорит, что пока условия не созданы, потому что для этого нужны согласования повестки контактными группами. Контактные группы больше не контактируют, соответственно, остается вариант с Си Цзиньпином», — объяснил желание Зеленского политолог.

Китай сохраняет нейтралитет в российско-украинском конфликте. Однако в Москве Пекин считают союзником, в том числе из-за нежелания вводить антироссийские санкции. У украинского лидера мало шансов на контакт с китайской стороной, считает Станислав Бышок.

«Зеленский вряд ли рассчитывает, что Си Цзиньпин все-таки выйдет на этот контакт. Тем не менее проговорить свое убеждение, что спецоперация России была бы невозможна без нейтралитета Китая принципиально важно для Зеленского. Плюс он говорит, что открыт к диалогу с любыми лидерами стран, тем более с лидерами ведущих держав мира», — сказал специалист.

Он также объяснил, почему Си Цзиньпин может отказаться от переговоров с Зеленским.

Плюсы для Пекина от этой встречи непонятны. А просто на пустом месте принижать позицию России не хочется



Станислав Бышок

кандидат политических наук

«Пекин не хочет делать так, чтобы Москва посчитала себя находящейся в стороне от этого диалога. Позиции и России, и Украины вполне понятны Пекину. Общаться напрямую с Зеленским будет означать неуважение к Путину, думаю, из-за этого не случится контакт», — заключил специалист.

Гонконгская газета сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести «прямые переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечено, что в сорокаминутном интервью изданию Зеленский обратился к китайской стороне. Информацию приводит газета South China Morning Post.

«Это очень сильное государство. Это мощная экономика. И Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН», - приводит издание слова украинского президента.

Также Зеленский отметил, что Украина последовательно проявляла усилия к установлению тесных связей с Китаем в предшествовавшие конфликту годы.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином. Позже разговор между лидерами состоялся.

Тогда председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил американского коллегу Байдена о том, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай «присоединиться к единому миру» для противостояния России в вопросе украинского конфликта, передает портал CNN.

Такое заявление, как отмечает телеканал, украинский лидер сделал на пресс-конференции со студентами во время виртуального обращения к Австралийскому национальному университету.

«Зеленский признал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что «важно, чтобы Китай не помог России»», — отмечает CNN.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман писал, что в Вашингтоне относятся к властям Украины, в частности к самому Зеленскому, с большим недоверием и беспокойством по сравнению с тем, что принято демонстрировать на публике.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого пообещал Зеленскому выделить деньги для Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова ответила шуткой на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Китаю объединиться со странами Запада для противостояния РФ. В своем Telegram-канале дипломат отметила, обращаясь к украинскому лидеру, что «сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом».

Грибы пошли. Сезон. Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом, — написала Захарова.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков предположил, что Зеленский принимает наркотики, после чего делает заявления, подобные требованиям репараций от России для восстановления Украины. Сенатор подчеркнул, что украинский лидер почувствовал себя чуть ли не проповедником на территории свободного мира после рекламы, которую ему сделали на Западе. Он не исключил, что глава Украины не понимает значения слова «репарации».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее обвинил Зеленского в употреблении наркотиков. По его словам, у украинского президента развилась зависимость.

Читатели журнала New York Post из США в комментариях под публикацией в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к Китаю объединиться и выступить против России.

Пользователь с никнеймом @NovaPhantomFC1 поинтересовался, «кем себя возомнил» украинский лидер, чтобы диктовать условия Пекину. «Это шутка, что он говорит другим странам, что делать?» — добавил @Cocotrini.

Комментатор @mindspin412 иронично пожелал удачи Зеленскому. «Или что?» — добавил @TheTube2022.

«Если он хочет честной игры, он также должен попросить НАТО прекратить помогать Украине», — выразил мнение @grandwizar.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться и «единым фронтом» выступить против России. Он сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к таким странам, как США и Австралия, которые осудили российскую военную спецоперацию в Донбассе, начавшуюся в феврале.

В Пекине считают, что США и Тайвань специально нагнетают напряженность в регионе, связывая ситуацию на Украине с безопасностью острова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Foreign Affairs.

Как заявили специалист по азиатской безопасности Бонни Лин и китаевед из Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт, сначала власти КНР достаточно сдержанно вели себя по отношению к военной спецоперации России на Украине. Однако спустя полгода в Китае определились со своей позицией, и теперь хотят победы России.

Также для Пекина было бы предпочтительным истощение военных запасов Соединенных Штатов, которые поставляют оружие Киеву. По мнению экспертов, Китай изменил мнение об окружении страны, которое стало опаснее. Особенно в свете того, что Вашингтон пытается создавать экономические, технологические и военные коалиции для сдерживания Китая.

Пекину также не нравится, что США могут подорвать планы Китая по воссоединению с Тайванем. Лин и Бланшетт не исключают, что КНР «перейдет в наступление» и будет более агрессивно отстаивать свои интересы на международной арене. Это стало особенно актуально после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может положительно отразиться на отношениях России и Китая.

По его словам, страны могут объединиться в противостоянии «гегемонистской политике Штатов».

«Поскольку Китай будет более негативно относиться к США, будет больше воспринимать их агрессивность. С этой точки зрения будет больше стимула, для того чтобы Китай больше сотрудничал с РФ в главном — в противостоянии империалистической, гегемонистской политике США, желанию подчинить и Россию, и Китай», — цитирует Маркова Общественное телевидение России.

Эксперт уверен, что США могут спровоцировать кризис на пустом месте и также рассказал, в каких случаях Россия смогла бы положиться на Китай.

«России не нужна большая поддержка по спецоперации на Украине, но РФ нужна поддержка в полном обходе американских санкций. Пока, к сожалению, китайские компании ведут себя боязливо — боятся американских санкций. Можно сказать, косвенно участвуют в американских санкциях против российской экономики. Китай может сдвинуться в сторону России, но насколько — сказать трудно. У них будет дискуссия, чем она закончится — вопрос пока открытый», — цитирует Маркова телеканал «360».

Власти КНР будут содействовать продвижению переговорного процесса между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И в ходе 3-го заседания китайско-польской межправительственной комиссии, которая состоялось в формате видеоконференции.

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«Позицию нашей страны можно выразить одной фразой: мы будем содействовать миру и продвижению переговоров для его восстановления», — заявил дипломат.

По его словам, китайское правительство действительно намерено продолжать способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной, однако страна планирует «делать это по-своему».

Также глава МИД Китая в ходе личного разговора с польским коллегой подчеркнул, что действия США и Евросоюза в контексте санкций против России немыслимы, так как оказание давления на союзников российских властей противоречит всем международным нормам.