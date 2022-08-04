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18 минут назад

Число погибших в результате обстрела ВСУ Донецка выросло до шести

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Число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Ольгой Качурой возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

«Погибшие есть среди мирного населения, которые пришли прощаться, есть и раненные. Обстреляна и пешеходная улица, обстреляно самое сердце города тяжелой артиллерией. В настоящее время имеются данные о шести погибших и семи раненых. Это все мирные жители. Обстрелы еще продолжаются», — рассказал градоначальник.

Утром 4 августа Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.

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