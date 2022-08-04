Число погибших в результате обстрела ВСУ Донецка выросло до шести

«Погибшие есть среди мирного населения, которые пришли прощаться, есть и раненные. Обстреляна и пешеходная улица, обстреляно самое сердце города тяжелой артиллерией. В настоящее время имеются данные о шести погибших и семи раненых. Это все мирные жители. Обстрелы еще продолжаются», — рассказал градоначальник.