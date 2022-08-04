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58 минут назад

Польша планирует укрепить границу с Калининградской областью электронным барьером

Газета.Ruиещё 2

Польша начнет укреплять границы с Россией на участке границы с Калининградской областью при помощи создания электронного барьера. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская агентству РАР, передает РИА «Новости».

Польша установит на границе с Калининградской областью камеры и сенсоры
Фото: ReutersReuters

«Планируется расширение периметральной охраны границы как на участке границы с Калининградской областью, так и у пограничной реки Буг», — сказала Михальская.

По ее словам, работы по укреплению границы должны начаться уже в текущем году.

Как отмечает агентство, в данный момент Польша продолжает строительство электронного барьера протяженностью 202 километра на границе с Белоруссией. Там устанавливаются столбы под камеры, а затем должны быть установлены датчики и сенсоры. До этого Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией длиной 186 км и высотой пять метров.

Ранее сообщалось, что в Польше отметили спад притока нелегалов после постройки забора на границе с Белоруссией.

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