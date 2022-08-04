Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявлений по Тайваню

Китай отменил встречу министра иностранных дел с коллегой из Японии, которая была запланирована в Пномпене, после заявления стран «Большой семерки» (G7) по ситуации вокруг Тайваня, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Ранее министры дипломатических ведомств стран G7 выразили озабоченность в связи с действиями Китая, в частности, военными учениями, а также отметили, что «эскалационная» реакция Пекина в связи с визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить региональную напряженность.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и Евросоюзом (ЕС) выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое», — заявила Чуньин.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, вопреки предупреждению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, который заявил, что, если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения и закрыл авиасообщение вокруг Тайваня до 7 августа.