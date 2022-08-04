США предрекли национальное банкротство

Громадный госдолг и риск национального банкротства в итоге вынудят США пересмотреть приоритеты, отказаться от мирового доминирования и сократить военные расходы. К такому выводу в своей статье для American Conservative пришел старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.

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Эксперт отметил, что президент США Джо Байден никак не может насытиться вмешательством США в мировые конфликты, словно «алкоголик». Нынешний американский лидер уже втянул страну «в опасную опосредованную войну против России, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением», констатировал Дуг Бэндоу.

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«Но откуда у него деньги, необходимые для такого количества конфликтов? США движутся к национальному банкротству (…) А большая часть «оборонного» бюджета идет на нужды других стран», - заметил он.

По словам Бэндоу, цифры госдолга США напоминают фильм ужасов.

«Государственный долг (за вычетом внутригосударственного кредитования) находится на уровне 23,9 триллиона долларов, что составляет чуть более 100 процентов ВВП», - констатировал он.

При этом администрация Байдена предлагает все новые программы, требующие значительных расходов, и «способствует разжиганию и без того бушующей инфляции». Растет разрыв между расходами и доходами, усугубляемый ростом процентных ставок, и, следовательно, растет дефицит бюджета и госдолг, отметил эксперт.

Он предупредил, что в скором времени США вынуждены будут решать эту проблему.

«Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, одну положительную сторону: американцам придется, наконец, переосмыслить внешнюю политику США», - уверен Дуг Бэндоу.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это США ввели обширные санкции, в том числе и против российской нефти, что вызвало рост цен на бензин внутри страны.